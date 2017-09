'Esta autoridad es incompetente', la defensa del chofer que atropelló a fiscalizadora [VIDEO]

Margot De la Cruz Tapara fue trasladada a la Clínica Internacional luego de que el chofer Julio César Casas Bulnes la impactara con su vehículo al intentar escapar de un operativo de transporte de la Municipalidad de Lima.

Esta misma tarde, la agraviada fue trasladada a la comisaría de Petit Thouars para realizar su descargo.

En dicha dependencia policial también se encontraba su agresor, quien al salir de la comisaría denunció que también fue víctima de violencia por parte de los agentes y que por ello intentó huir.

"Acá hay una situación de injusticia. A mí se me acusa de actuar con violencia y de resistirme a la autoridad. Lo que no se dice es que esta autoridad es incompetente", refirió a Canal N Casas Bulnes.

El detenido reconoció la negativa a ser intervenido, pero afirmó que los efectivos "actuaron con violencia".

"Yo no he arrancado el carro de loco, los señores inclusive me han roto la plumilla del parabrisas y los espejos", acotó claramente fastidiado.