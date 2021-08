La Policía Nacional del Perú (PNP) halló esta madrugada el auto robado a un joven la noche del último martes en Surco. La unidad fue abandonada por los delincuentes en la cuadra 1 de la calle Marco Polo, en la Urbanización La Calera, en el distrito de Surquillo.

En declaraciones a Latina, la víctima del robo contó que al promediar las 8 p.m. del martes llegó a la Av. Caminos del Inca, en el distrito de Surco, donde se estacionó. Segundos después, dos sujetos descendieron de un auto negro y lo encañonaron, robándole su celular y su vehículo.

“Ayer llegué a Surco, me estacioné y a los 20 segundos se aparece la camioneta. No estoy seguro si me seguían. De repente eran raqueteros que estaban merodeando por la zona”, precisó.

Agentes de la Policía Nacional recuperó el auto que había sido robado un día antes a una familia en Surcoi. Cámaras de seguridad de la zona mostraron cómo los delincuentes realizaron el robo del vehículo frente al domicilio de las víctima. (Fuente: Latina TV)

“Se bajan y me encañonan. Me quitaron el celular luego me bajaron del auto. Fue rápido, duró 20 o 30 segundos. Estaba solo. Me dijeron: ‘tranquilo, tranquilo. Dame tu celular. No te va a pasar nada. Bájate, bájate. Ponte de espaldas’. Se subieron al auto y se fueron”, contó al matinal.

Fue a las 5:30 a.m. de este miércoles que agentes de la PNP lo llamaron para informarle que su auto fue encontrado en una calle de Surquillo. “Estaba durmiendo. Dejé el número de mi mamá. La llamaron para decirle que encontraron el carro”, indicó.

De acuerdo a América Noticias, la unidad especializada de la Diprove sostiene que los delincuentes suelen abandonar la unidad robada en algún punto, esperan unas dos horas aproximadamente y si ven que la Policía no se acerca o el serenazgo, ellos retornan al lugar donde lo dejaron y vuelven a subirse al vehículo.

Delincuentes suelen abandonar la unidad robada en algún punto, según la Diprove. Foto: César Grados/@photo.gec

El matinal detalló que los sujetos -quienes se encuentran merodeando en la zona- vuelven al lugar donde abandonaron el vehículo robado para llevárselo a otro punto. De esa forma se aseguran si el GPS está bloqueado y ya no hay posibilidad que la Policía o el propietario recupere su unidad.





ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Renunció Héctor Béjar: Hernando Guerra García: "No se puede tener nombramientos cuestionables"