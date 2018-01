Ex presidente Alan García se despide de Augusto Polo Campos [FOTOS] Diversas figuras del espectáculo y políticos se han despedido de él. El ex presidente Alan García no fue la excepción.

- / - La noche de este miércoles falleció el reconocido compositor Augusto Polo Campos. Diversas figuras del espectáculo y políticos se han despedido de él y el ex presidente Alan García no fue la excepción. (El Comercio) - / - A través de su cuenta de Twitter, el ex mandatario escribió: "Homenaje a Polo Campos, genio de la música, de la versificación espontánea y del lenguaje. "Limeña" fue y será el himno de nuestra ciudad". (El Comercio) - / - Polo Campos falleció la noche de este miércoles a los 85 años, debido a complicaciones con la diabetes que padecía. (El Comercio) - / - El autor de "Contigo Perú" y "Cariño Bonito" estuvo desde inicios del 2018 en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Good Hope, en Miraflores, luego de sufrir una descompensación. (El Comercio) - / - Su hijo, Marco Polo Campo, dio a conocer que los restos de su padre se velarán hoy a partir del mediodía en el Gran Teatro Nacional. (El Comercio) - / -