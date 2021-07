Hundidos por su propia voz. El fiscal Reynaldo Abia, que investiga el caso de Los Ángeles Negros también conocidos como los gallinazos del Almenara, la mafia que cobraba 82 mil soles para conseguir una cama UCI a pacientes graves de COVID-19 en el hospital Guillermo Almenara, señaló que serían varios los casos en los que actuó esta organización, de acuerdo con las grabaciones que entregó el demandante. “Si uno revisa las evidencias, escucha las tratativas que se han transcrito, no se habla de un caso, se habla de muchos casos”, detalló el fiscal.

En uno de los audios que se dieron a conocer ayer, se escucha a la exvoleibolista Ana Cecilia Aróstegui hablar con la también detenida Vanessa Muñoz sobre su modus operandi. “Bueno, prácticamente ya está ubicada la cama, la entubación y todo para poder hacerlo en el transcurso de las horas. Pero, tú sabes, cómo es, no se maneja si no se adelanta, si no se paga, tú sabes ¿Cómo es la situación?, ¿no?”, se le escucha decir a la investigada

Aróstegui también habla con el familiar del paciente con COVID sobre su relación con los trabajadores del hospital de Essalud. “Yo he vivido mucho tiempo prácticamente con toda la gente del Almenara, porque toda mi familia ha sido tratada ahí y mis familiares trabajan ahí”, asegura en el audio.

CONTROL DE IDENTIDAD

Los nueve presuntos integrantes de esta organización criminal pasaron ayer por la audiencia de control de identidad y en todos los casos los registros de Reniec correspondieron con las personas detenidas. Sobre todos pesa una orden de detención preliminar por una semana.

En el caso de Aróstegui y Pedro Pino, sus respectivos abogados señalaron que padecen de diabetes, por lo que requieren de insulina. La fiscalía aseveró que garantizarían su buen estado de salud.

TENGA EN CUENTA:

Cecilia Aróstegui y su hijo, Sebastián Bazalar, estarán recluidos en la comisaría de San Andrés.

El fiscal Reynaldo Abia no descarta que haya médicos involucrados en mafia.

Susalud vigilará el curso de las investigaciones.