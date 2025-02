ATU: Tres vehículos con choferes sin brevete, sin SOAT y con multas por más de un millón de soles fueron enviados al depósito

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y la Policía Nacional del Perú (PNP), en un operativo en conjunto contra el transporte ilegal de pasajeros, intervinieron y enviaron al depósito tres cústers que brindaban dicho servicio pese a que sus conductores no contaban con brevete, ni con la autorización correspondiente. Además, circulaban sin el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) y acumulaban multas por S/1 294 700.

En la intervención realizada en la Av. 9 de Octubre, a la altura del paradero Acho, en el distrito del Rímac, los fiscalizadores de la ATU y los agentes de la PNP detuvieron a la cúster de placa A6E-748, que tiene una antigüedad de 39 años y multas que suman S/428 000.

Además, fueron intervenidas la unidad de placa A5X-718, que acumula multas por S/642 000, mientras que la cúster de placa A4R-705 tiene sanciones por S/224 700.

Operativo en Rímac y en SMP

Por otro lado, se realizó un operativo en la Av. Felipe Arancibia, en el distrito del Rímac, donde fueron intervenidos 11 vehículos que realizaban el servicio ilegal de transporte (combis, cústeres y colectivos). El vehículo de placa A0W-743 registra multas por S/21 400. Asimismo, cuatro conductores no contaban con brevete, mientras que dos vehículos no tienen SOAT y otros cuatro no cuentan con el Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV).

En tanto, a la altura del Óvalo Habich, en el distrito de San Martín de Porres, se intervinieron seis vehículos que realizaban servicio ilegal de transporte y fueron enviados al depósito. Estas cústeres no contaban con SOAT y tres choferes no tenían brevete.

El vehículo de placa X2X-074 registra multas por S/85, 600.00, mientras que la cúster de placa B0H-745 tiene sanciones por S/53, 500.00.

