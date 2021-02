La Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) demostraron ayer –y en solo cuestión de minutos–que algunas entidades del Gobierno no están en la misma sintonía, ni que reman en la misma dirección, pese a que esto es justo lo que se necesita en tiempos del coronavirus.

Durante un operativo de fiscalización y control de las medidas de bioseguridad en el transporte, realizado en Puente Nuevo, ambos entes gubernamentales se refirieron a la eventual entrega de un subsidio para el sistema de transporte de la capital, con posturas muy distantes que pueden ser perjudiciales para la continuidad de estos servicios.

Así, la presidenta de ATU, María Jara, confirmó que su institución hace esfuerzos para concretar la entrega de esta partida económica. “Estamos alcanzando al Ministerio de Economía un pedido para subvencionar la operación de servicio convencional de pasajeros y, además, generar compensaciones para los servicios concesionados como los corredores y el Metropolitano”, dijo a TV Perú.

Jara incluso se dio tiempo para detallar que el año pasado, se ha podido compensar a más de 8 mil unidades de transporte público que han cumplido con protocolos de bioseguridad y que incorporaron sistema de rastreo GPS en sus unidades.

“NO ES EL MOMENTO”

No obstante, las buenas intenciones de la presidenta de ATU quedarían solo en eso, según lo informado por el viceministro de Transportes, Paúl Caiguaray, quien también se encontraba en Puente Nuevo –a pocos metros de María Jara–, pues su opinión era totalmente contraria.

“Debemos ver primero qué está sucediendo antes de pensar en un subsidio. Este aislamiento es hasta el 14 (de febrero) y no es el mismo del año pasado, donde nadie podía moverse y no veías este movimiento (pasajeros en Puente Nuevo). Queremos preservar la vida y salud, pero a la vez no queremos que el Perú pare, la gente tiene que trabajar. El tema del subsidio lo analizaremos más adelante, pero viendo qué nos dice la realidad”, sentenció.

SERIAS AFECTACIONES

Al respecto, el presidente de la Cámara de Transporte Urbano (CTU), Ricardo Pareja, señaló que con las cuarentenas sufren grandes pérdidas económicas porque hay una dramática reducción en el número de pasajeros.

Peor aún, señaló que en este momento hay “preferencias” para sistemas como el Metropolitano, los corredores complementarios y la Línea 1 del Metro de Lima –que, según dijo, solo movilizan al 10% de pasajeros–porque tienen un horario mayor de circulación.

Sabía que

A través de un comunicado, ComexPerú señaló que el transporte público debe operar las 24 horas del día, ya que establecer ventanas horarias genera mayor aglomeración.

Se mostró a favor del transporte particular porque “son más seguros, transportan menos personas y garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad”.

