Pasajeros no pueden más: Caos y congestión en el Metropolitano

Una de las canciones del fallecido Tongo parece estar presente cada día cuando cientos de personas padecen el calvario de usar el Metropolitano: Sufre, peruano, sufre. El caos e incomodidad se han acrecentado, pues desde el último sábado 28 de diciembre, la ATU decidió cambiar la ruta B de este servicio de manera poco práctica.

Los pasajeros se han quejado por redes sociales debido al tiempo perdido y a las largas colas en la Estación Central debido a los ajustes implementados en la segunda etapa de operación del terminal Chimpu Ocllo.

El cambio más dramático y por el que miles de pasajeros sufren a diario es la reestructuración de la Ruta B, que anteriormente conectaba la estación Naranjal en Lima Norte con Chorrillos. Ahora, esta ruta opera únicamente entre Chimpu Ocllo y la Estación Central, obligando a los usuarios que van rumbo Lima Sur a realizar un transbordo hacia la Ruta C para completar su viaje. Para muchos, esto es una desgracia, pues los obliga a salir aún más temprano de sus viviendas y regresar mucho más tarde a su hogar, lo que significa una pérdida considerable de tiempo.

Hoy, a pesar de ser domingo, día con menor flujo de pasajeros, se reportaron grandes concentraciones en paraderos clave, especialmente en el sentido norte a sur. Usuarios expresaron su frustración ante el caos generado y temen que la situación se agrave en días laborales y durante las horas punta.

Respuesta de ATU

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) justificó los cambios como parte de un plan para optimizar el sistema e integrar el nuevo terminal Chimpu Ocllo. En su cuenta oficial de X (antes Twitter), anunció que el Expreso 1 operará hasta las 9 p.m., conectando el terminal Matellini con la Estación Central en ambos sentidos.

Expectativa por los próximos días

Con un feriado extendido que incluye lunes y martes no laborables para el sector público, y el miércoles como feriado por Año Nuevo, se espera un incremento significativo de pasajeros desde el jueves, cuando se retomen las actividades regulares.

Los usuarios del Metropolitano exigen soluciones inmediatas para evitar que el caos registrado este domingo se convierta en un problema recurrente.

Pasajeros piden que no se modifique ruta B

Los usuarios de este servicio de transporte escribieron indignados comentarios.

"Se nota que el que hace las rutas nunca ha tomado el Metropolitano", "A quién se le ocurrió esa idea que solo hace perder tiempo a la gente", "Es un error quitar la ruta B desde Central hasta Plaza de Flores porque la ruta C no se da abasto a recoger público. Todo estará más colapsado", "No debieron cambiar la ruta B, es la más usada, ¿por qué odian a los usuarios, qué les pasa?", son solo algunos de los comentarios.

Los ciudadanos exigen a ATU reevaluar esta medida, pues solo ocasionaría más colas interminables en la ya colapsada estación central, especialmente en horas con mayor afluencia.

