ATU anuncia ampliación de horario del Expreso 1 a partir del 28 de diciembrre

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) comunicó que, con la apertura del terminal Chimpu Ocllo, el servicio Expreso 1 del Metropolitano ampliará su horario de atención y sumará nuevas estaciones a su recorrido a partir del 28 de diciembre.

Según informó la ATU, el nuevo horario del Expreso 1 será de lunes a viernes de 5:00 a.m. a 9:00 p.m. en dirección de Chorrillos a Lima, y de 5:30 a.m. a 9:00 p.m. en sentido contrario.

Los sábados, el servicio operará de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. de Chorrillos a Lima y de 6:30 a.m. a 9:00 p.m. en el sentido opuesto. Esta ampliación representa un servicio continuo durante todo el día, un avance significativo respecto a la atención anterior, limitada a horas punta de la mañana y tarde. La medida beneficiará a aproximadamente 2,000 usuarios diarios.

La ATU también informó sobre la incorporación de dos nuevas estaciones: Terán, en Chorrillos, y Estadio Unión, en Barranco, que estarán habilitadas en ambos sentidos. Estas paradas se suman a las ya existentes en el trayecto: Central, Estadio Nacional, Javier Prado, Canaval y Moreyra, Angamos, 28 de Julio, Balta y el terminal Matellini.

Además, la ATU comunicó que desde el 28 de diciembre se modificarán los recorridos del servicio regular B del Metropolitano. Esta ruta partirá desde el terminal Chimpu Ocllo y llegará hasta la estación Central, y viceversa. Previamente, la ruta cubría el tramo entre las estaciones Plaza de Flores, en Barranco, y Los Incas, en Comas.

El horario de este servicio se mantendrá sin cambios: de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 11:00 p.m., los sábados de 5:00 a.m. a 11:00 p.m., y los domingos de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

