Empezó el año escolar y miles de niños niños peruanos volvieron a las aulas. Junto con ellos 1,652 menores venezolanos que ya viven en el Perú. Sin embargo, hay un grupo grande de ciudadanos de Venezuela que todavía no ha convalidado sus estudios para acceder a la educación pública peruana.



Si usted está entre los venezolanos con niños en edad escolar y quiere que el Ministerio de Educación (Minedu) reconozca los certificados de estudios básicos de primaria y secundaria cursados en ese país para que puedan continuar estudiando en el Perú, debe seguir los siguientes pasos:



1. Con su documento de identidad, acérquese al Minedu, ubicado en la Calle Del Comercio 193, San Borja, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m (horario corrido).

2. En la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental (Oaciged) del Minedu le entregarán un formulario de solicitud de validación que deberá completar con diversos datos. Para más información puede llamar antes al teléfono 6155800, anexo 21108.

3. La referida solicitud debe ser presentada en mesa de partes del Minedu mediante un Formulario Único de Trámite (FUT), proporcionado por la Oaciged. Su pedido será resuelto en un promedio de cuatro días hábiles y recibirá una resolución jefatural que reconoce los estudios cursados y aprobados.



4. Junto con la solicitud tendrá que adjuntar los certificados de estudios expedidos por la autoridad educativa de Venezuela, debidamente legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú o con la certificación de la apostilla de La Haya.

5. En caso de que los certificados sean expedidos en otro idioma, se deberá anexar la traducción oficial, certificada o especial en español realizada en Perú.



6. También deberá presentar una copia del pasaporte o carnet de extranjería del solicitante, así como partida de nacimiento, declaración jurada de los documentos entregados y el pago por derecho de trámite por S/ 107.70.

7. Al presentar su solicitud, recibirá una contraseña para hacer el seguimiento del trámite mediante la plataforma virtual del Sistema de Información de Apoyo a la Administración Documental y de Archivo del Minedu.

8. La solicitud de convalidación no procederá si no se cuenta con los documentos de escolaridad o no se cumple con los requisitos establecidos. Sin embargo, en este casos se podrá solicitar una prueba de ubicación para sus hijos. Esa evaluación se realizará siempre que el colegio tenga vacantes disponibles y se cumpla con los requisitos establecidos.



9. La prueba permitirá evaluar el nivel de aprendizaje de cada niño o adolescente para determinar en qué grado continuará sus estudios.