Una gran oportunidad. Esta noche, a las 00 horas, vence el plazo para que los docentes y directivos de escuelas públicas y privadas de todo el país inscriban el proyecto de sus instituciones educativas . Se trata de la tercera edición del Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Educativa 2021, Ideas que transforman, que organiza el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana (FONDEP).

Los canales de atención son el correo electrónico fondep@fondep.gob.pe y el chat en línea ubicado en la página oficial del concurso, donde se seguirá respondiendo las consultas de los participantes sobre los anexos, criterios y el acceso a la plataforma.

Este concurso puesto en marcha el pasado 22 de julio, tiene por finalidad incentivar la realización de proyectos de innovación educativa, que representen prácticas efectivas que aporten soluciones originales al sistema educativo, frente a los desafíos que plantean los nuevos escenarios generados por la emergencia sanitaria, como la educación a distancia o semipresencial.

El concurso tiene dos categorías:

Proyectos de innovación implementados durante la emergencia sanitaria

O aquellos que habiéndose iniciado antes de la pandemia han sido adaptados para responder a las demandas de la educación a distancia o semipresencial, pero vinculados al Currículo Nacional.

A esta categoría pueden postular las escuelas del contexto urbano o rural.

Proyectos de innovación promisorios

En esta categoría se presentarán proyectos que propongan soluciones innovadoras para el retorno a la presencialidad, sustentando su potencial de efectividad a favor de los aprendizajes vinculados al currículo.

A diferencia del primero, en esta categoría solo postulan las escuelas del contexto rural.

¿Cómo inscribirse?

La inscripción del proyecto es de manera virtual a través de la página web: fondep.gob.pe/red/cnpie2021. El interesado deberá presentar la documentación que se señala en las bases y adjuntar la declaración jurada de cumplimiento de los requisitos (Anexo N°03), debidamente llenada, firmada y escaneada.

El Fondep indicó que si no han seguido estudios universitarios o no son licenciados en Educación no están impedidos en participar.

Lo que se requiere, de manera obligatoria, precisaron, es el título profesional, pedagógico o de segunda especialidad con mención en Educación o Liderazgo Pedagógico; documentos que deberán estar escaneado por ambos lados, así como el DNI.

Para que los documentos sean dados por válidos, todos deben ser legibles y coincidir con la firma del DNI, de lo contrario el participante queda excluido del concurso.

Se verificará que los integrantes del equipo responsable del proyecto laboren en la institución educativa participante. Para el caso de docentes o directores titulados en el extranjero se debe adjuntar los títulos reconocidos, revalidados u homologados por la institución nacional competente.

Dato

El jurado evaluará cada proyecto y los ganadores serán beneficiados, según su categoría, con un kit tecnológico, reconocimiento, difusión de su trabajo y acompañamiento pedagógico.

La lista de escuelas ganadoras se conocerá el 16 de noviembre.

