Indignate. Un joven se hizo pasar por estudiante y robó una cabina de Internet en Ate Vitarte. El delincuente aprovechó un descuido del dueño y hurtó algunas piezas del local.

En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del lugar se puede ver al sujeto, de aproximadamente 23 años, cuando ingresa al local de nombre 'Ciber Lan Center', fingiendo ser un cliente.

Durante un momento de descuido del dueño, el delincuente desconecta primero el teclado de la máquina, y luego su procesador y memorias. Las piezas hurtadas están valorizadas en S/ 1000 aproximadamente.

Oliver Caycho, el dueño del negocio ubicado en la calle Huayucari 210 A de la Cooperativa 27 de abril, colocó la fotografía del hampón en su local, tildándolo como “persona no grata”. Espera que esto ayude a la identificación y captura del delincuente.

“Él es el que se ha robado las piezas de la maquina, se ha robado el procesador, dos memorias y a la vez un teclado” , explicó Caycho.

“Alquiló una hora de Internet... En 5 minutos ha podido levantar esta capa (de la computadora), meter la mano y sacar las dos memorias”, manifestó.

“Sé que no lo voy a recuperar, pero me gustaría que lo reconozcan para que no cometa más robos en la zona”, añadió finalmente.