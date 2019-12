En el distrito de Ate, una venezolana fue acusada de desfigurar a una joven vendedora de botellas de agua. Testigos contaron a América Noticias que la agresión se dio luego que la muchacha discutió con el esposo de la extranjera.

La atacante fue identificada como Keyri Gonzalez Blanco, quien habría amenazado a la vendedora reconocida como Yanela Cuadrado.

“¿Qué quieres, que te destripe?", fueron las palabras que la extranjera utilizó para amenazarla.

"Luego me cortó la cara con una navaja. Ahora tengo 9 puntos. Si yo no me defendía, yo estuviese muerta”, agregó la mujer, quien ahora está desfigurada.

La supuesta víctima precisó que el cónyuge de la venezolana le exigía a su pareja que la acuchille al momento en que ocurrió la agresión. “El hombre le decía a su mujer: ‘clavala’”, señaló.

Kevin Sánchez Torrealba, como fue identificado el esposo de la extranjera, fue capturado por los serenos de Ate y la PNP. Sin embargo, se supo que saldría en libertad según dispuso la Fiscalía.

La agresora, en tanto, continúa en condición de prófuga de la justicia.

La víctima pidió ayuda legal y médica.

Ate