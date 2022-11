La dueña de una ferretería en Santa Clara (Ate) denuncia que es víctima de extorsión por parte de sujetos que le exigen S/12 mil para no atentar contra su vida, la de su familia ni su negocio. Ella pide a las autoridades celeridad para atender su caso.

“ Son seis días hasta ahora que están amenazando a diario, tres a cuatro veces. Primero nos dicen que van a poner balas, granadas en la puerta de mi negocio ”, contó la empresaria a Buenos Días Perú.

Entre los mensajes extorsivos que recibe se puede leer lo siguiente: “Se te están acabando las horas y no me llames a nadie para solucionar tu problema. Aquí nosotros te vamos a demostrar con hechos lo que somos capaces de hacer con las personas que no pagan. Dalo por hecho que en la primera oportunidad que tenga me voy a meter a romper tu casa y voy a matar a cualquier familiar que este ahí. Ahora tu dime si nos das una solución o procedemos aquí. Tú tienes la última palabra”.

Le piden 12 mil a empresaria y la amenazan de muerte

Según el matinal, estos criminales le exigen el pago de S/12 mil para detener las amenazas de muerte que día a día se ponen más violentas. “Acá no vayas a pensar que te vas a ir de alivio. Tarde o temprano tendrás resultados míos y resultarás en un cajón ”, es otro mensaje que le llegó a la agraviada.

Denunció extorsión

La empresaria denunció las extorsiones ante la comisaría de Santa Clara y posteriormente se acercó a la Fiscalía para que inicien las investigaciones. Sin embargo, desde hace casi una semana la víctima afirma que ni siquiera le han creado una carpeta en el Ministerio Publico”

“Yo no entiendo que es lo que están esperando para que ellos puedan tener la carpeta fiscal y puedan darle de una vez a la Dirincri y puedan hacer el seguimiento de geolocalización, ver de dónde está saliendo la llamada”, dijo.

La víctima de extorsión indicó que no tiene los recursos económicos para pagar la suma de dinero y teme que los hampones cumplan con sus amenazas. “Pido a las autoridades que se pongan en nuestra situación, que sean un poco más humanos y que realmente se pongan a trabajar para que paren esta delincuencia. No sé cómo podríamos hacer para que estos delincuentes desaparezcan”.

¿Qué hacer si eres víctima de extorsión?

La Policía Nacional aconseja:

Si recibes una llamada no te alarmes, trata de permanecer tranquilo.

Si no cuentas con identificador de llamadas, anota datos como el día, la hora y nombre brindado por el presunto extorsionador.

Si es posible, graba las llamadas de inmediato.

Anota las exigencias como el monto del dinero, las sucursales de banco donde depositar, entre otras.

Denuncia inmediatamente a la División de Secuestros y Extorsiones en la Av. España 323, Cercado de Lima o llama al teléfono 01-4249524.

