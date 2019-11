Una anciana de 91 años fue rescatada por la Policía tras ser abandonada y encerrada —durante 10 días— por sus hijos en su vivienda del asentamiento humano Micaela 2 de Ate Vitarte. Según informó América TV, la víctima fue identificada como Luisa Victoria Sánchez Gemio y fue hallada con evidentes signos de desnutrición y confusión.

Vecinos de la zona se encargaron de alimentarla y luego denunciaron el hecho ante la Policía tras observar que ni un familiar se acercaba a ayudarla.

Para cuando el Escuadrón de Emergencia 2 de Lima Este llegó a su vivienda, la anciana se encontraba en una situación deplorable y pedía en todo momento que no la abandonen.

“Estoy sola, no tengo ni luz. En la oscuridad me voy a acostar. No me abandonen, por favor”, le suplicaba a los policías que la rescataron, mientras que ellos le respondían que iban a cenar juntos.

Tras el rescate, fue llevada a la sección familia de la comisaría de Ate, donde permanece al cuidado de los agentes que le facilitaron una silla de ruedas y alimentación mientras que el médico legista corroboró que la anciana no presentaba lesiones traumáticas.

#LIMA📸 | Rescatamos a una anciana que se encontraba en aparente abandono moral y material, en el asentamiento humano Micaela Bastidas, Ate. Fue conducida a la Comisaría Vitarte para los fines del caso.

DENUNCIÓ A HIJOS POR MALTRATO

Se supo que no es la primera que la anciana está en situación de abandono. El pasado 18 de octubre del 2018, ella fue llevada por la Policía a la referida comisaría en similares condiciones donde denunció por maltrato físico y psicológico a su hijos identificados como Max Orlando Chupa Sánchez (61) y a Julia Beatriz Melgar Sánchez de Porras.

La Policía señaló que buscaron pero no encontraron a Chupa Sánchez en su domicilio de la avenida Francisco Pizarro 266, interior 19, en el Rímac. En tanto, también informó que Melgar Sánchez de Porras vive en la urbanización Cobi de Tiomar, en Santa Rosa, Callao.

EXIGEN INTERVENCIÓN DE FISCALÍA Y MIMP

Vecinos pidieron la intervención inmediata de la Fiscalía y los centros de Emergencia del Ministerio de la Mujer y exigieron que la anciana no vuelva a potestad de sus hijos por ser reincidentes en “haberla maltratado y abandonado a su suerte”.

