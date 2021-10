Un hombre residente del distrito de Ate denunció que su identidad fue suplantada para cometer delitos y, a raíz de esto, no es aceptado en ningún trabajo. El agraviado alegó que hace más de dos años sufrió el robo de sus documentos de identidad y ahora tiene un proceso en su contra por hurto agravado.

En declaraciones a Latina, Tomás Marcos Pacheco Aliaga indicó que en el 2018 sufrió un asalto cuando transportaba un camión de medicinas de Ñaña hacia Huachipa. En aquella oportunidad, los delincuentes lo secuestraron y se llevaron todos sus documentos (DNI, licencia de conducir, entre otros).

Pese a que puso la denuncia en ese entonces, dos años después y en plena pandemia por COVID-19, Tomás Pacheco se enteró que tenía una denuncia por hurto agravado en su contra.

“Por motivo de que tengo una denuncia por hurto agravado, en los trabajos me dicen que no me pueden recibir. Me piden antecedentes y me perjudica todo esto... tengo dos hijos que mantener”, contó Pacheco.

La víctima comentó que el ladrón que se hace pasar por él, consigue trabajo y roba. “Me encontré cara a cara con una persona agraviada y me ha dicho que yo no soy esa persona”, precisó.

La víctima hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo para que puedan atender y apoyarlo en una solución.

VIDEO RECOMENDADO

El Perú tiene más de mil trajes típicos pero el Presidente Pedro Castillo prefiere usar un traje venezolano.