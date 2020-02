Lamentable. Una madre de familia junto a su hija de dos años estaba esperando en una pista ubicada a la altura del kilómetro 16.5 de la Carretera Central en Ate, cuando la tragedia se apoderó de ellas.

En las imágenes captadas por una cámara de seguridad se observa que la mujer está parada, mientras que la menor está sentada en su pie. Ellas se encuentran de espaldas al camión que retrocede al no tenerlas al alcance de sus espejos retrovisores. La mujer fue empujada y la menor quedó bajo el pesado vehículo. Murió en el acto.

“Mi bebita estaba en mi pie sentadita. Yo la estaba mirando mientras tenía el celular y este retrocedió. Me chocó por la espalda me empujó yo me paré y lo toque y ya a mi bebé la había aplastado, corrí a detenerlo porque se quería ir”, contó la madre.

La familia exigió justicia para la única hija de la mujer y denunciaron otras irregulares, pues el camión fue derivado a otro lugar antes de la llegada de la Fiscalía para hacerle el peritaje correspondiente.

El chofer fue trasladado a la Comisaría de Huaycán. “Estoy mal. Estoy emocionalmente mal. Estoy arrepentido, estoy muy mal” fueron las palabras del conductor.