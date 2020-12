Un menor de 2 años perdió la vida la noche del viernes durante un múltiple choque en el cruce de la avenida Frutales con la Carretera Central, en el distrito de Ate , según informó América Noticias.

De acuerdo con el citado medio, el menor iba a bordo de una moto lineal junto a su padre cuando fue impactado por una camioneta, la cual segundo antes fue chocada por una combi que, aparentemente, iba a excesiva velocidad.

El conductor de la camioneta, Ángel Flores Salas, lamentó la muerte inmediata del menor e indicó que él impactó contra la moto tras ser chocado por la combi. Señaló que intentó frenar, pero su unidad fue arrastrado debido al impacto.

“La combi me ha impactado, y pese a que he querido frenar, me ha arrastrado y (el choque) se ha llevado a tres vehículos más. Si el señor hubiera frenado, hubiera huellas de las llantas, pero no, él ha ido de frente a gran velocidad”, declaró Vladimir Chávez al citado medio.

Añadió que el conductor de la combi intentó fugarse, pero fue detenido por los propios testigos del lugar. Por otro lado, Ángel Flores Salas, padre del pequeño, instó justicia para su pequeño.

Según el informe de América Noticias, el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) verificó que la combi de placa AZS-765 tendría una deuda de más de 9 mil soles por diversas multas.

