Un día después que admitiera, con total sangre fría y sin remordimientos, que había golpeado a su hijo hasta hacerlo sangrar por la nariz, a manera de castigo por supuestamente robar S/.10 a un mototaxista, Antonia Paja Apaza se mostró arrepentida y aseguró que no volverá agredir al menor.

En declaraciones al noticiero 24 Horas, la mujer se rectificó y ahora dice que su hijo no agarró el dinero del 'canguro' del mototaxista y que este se habría confundido cuando acusó al menor.

Además, Antonia Paja Apaza negó que haya golpeado de manera violenta a su hijo y que la hemorragia nasal que sufrió el menor fue por la enfermedad adenoides que padece.

"Estoy arrepentida por haberle levantado la mano (a mi hijo), yo no he sufrido de violencia de niña, pero yo no lo golpeé, no es como dice la prensa que le he roto la nariz", afirmó.

Como para justificar su reprobable actitud, la mujer afirmó que solo le dio un "toquecito" en la nariz del niño y que tuvo "reacción leve". "Estoy arrepentida por haber reaccionado de esa manera, no va volver a pasar, salí en todos los canales y no fue cómo la prensa lo dijo", manifestó.