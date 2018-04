Un joven repartidor de helados fue acuchillado y golpeado por defender a una venezolana que era agredida por su ex pareja en Salamanca, Ate. El agresor fue el venezolano Jesús Alexander Urbaez Domínguez.

Todo se inició cuando José Álvaro Rojas escuchó los gritos de Alitzé Reyes Maihua y decidió intervenir. "Déjala, suéltala (le dice al agresor)... luego veo que el sujeto la tira contra el piso", indicó.

Entonces, Urbaez empezó a agredir a José Rojas y tras ello escapó a su domicilio. El joven agredido lo persiguió y el venezolano reapareció junto a su hermano Joseph Urbaez. Ambos sujetos portaban cuchillos.

"El otro me dice: 'te voy a matar, eres machito, ahora te vas a morir'”, relató José Rojas. Es en ese momento que transeúntes, que estaba por el lugar, auxilian al joven repartidor de helados.

Los vecinos llamaron a los serenos de Ate, quienes lograron detener a los atacantes y trasladarlos hasta la comisaría del sector. "Me acuchillaron en el brazo, me han golpeado, espero que no los liberen", añadió.

Alitzé Reyes acudió a la dependencia policial e interpuso una denuncia contra su ex pareja. Ella aseguró que fue golpeada por una deuda de S/55.

Cabe indicar, que uno de los hermanos pertenecía a la Guardia Nacional de Venezuela y que llegó al Perú hace 5 meses.