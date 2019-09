Cámaras de seguridad captaron el robo a una mujer que se encontraba saliendo de su trabajo en horas de la madrugada, en el distrito de Ate.

De acuerdo a América Noticias, la joven de 19 años estaba dirigiéndose a su casa luego de terminar su jornada laboral en un casino cuando tres hampones la abordaron para robarle sus pertenencias.

En las imágenes difundidas, se observa cómo tres sujetos reducen a su víctima para luego hurgar sus bolsillos. Uno logra quitarle su bolso, mientras que los otros dos continúan rebuscando sus pertenencias.

"Ha sido la primera vez que me atacan de esa manera. Es algo horrible, no puedo caminar sola porque ellos existen", contó la agraviada.

Según el informe de América Noticias, los hampones le robaron a la víctima su teléfono celular y una cartera en la que guardaba más de S/1.200 . "Me golpean, me rebuscan, no me encuentran nada más. Tenía miedo de que me apuñalaran", agregó.

Fueron sus gritos de auxilio los que alertaron a sus compañeros de trabajo quienes corrieron a socorrerla. "Empezamos a correr y los delincuentes la soltaron. Se subieron a un auto negro que estaba esperándolos en la Av. Pedro Ruiz Gallo", contó Luis Ccancce, empleado del casino.

La Policía Nacional logró capturar a uno de los cuatro implicados identificado como Ronald Donato Aquino Castellano (25), quien se encontraba en el mismo vehículo en el que cometieron el asalto.