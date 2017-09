No hay seguridad en ninguna parte. Un delincuente asaltó a los clientes de una cabina de Internet, en Huaycán, con un cuchillo. El inescrupuloso ladrón fue identificado como 'Jean Paul'.

Las cámaras de seguridad del local captaron el preciso momento en que el sujeto, quien utilizaba una gorra, se hizo pasar como cliente, y aparentó hablar con otro usuario. Sin embargo, en realidad lo estaba amedrentando.

El delincuente empleó un cuchillo para amenazar al adolescente, y logró quitarle su billetera y su celular. El robo ocurrió alrededor de las 5 p.m. en el local ubicado en el distrito de Ate.

“Yo agarro y le digo: No le quiero dar, porque justo había cobrado lo que yo había trabajado. Después el me empieza a poner el cuchillo en el cuello, y me dijo que si no le daba, me iba a matar. Y ya, le di la billetera y mi celular”, relató la víctima del robo, a América TV.

Luego se acercó a la caja, donde se encontraba el dueño con una encargada del local, para proceder a hacer lo mismo, y se llevó el canguro que contenía las ganancias del día.

“Todos empiezan a gritar que hubo robo, y el (delincuente) se acerca y dice: Sabes que, tu no me conoces, no vas a hablar porque si no, te voy a matar”, relató Luis Allauca Camargo, el dueño del local.

“El agarra el canguro todo campante, y se lleva creo lo de dos días. Era alrededor de S/ 130 o S/ 125. No habíamos rendido cuentas todavía”, añadió el dueño.

Según afirman las víctimas, este sujeto sería el hermano de Wilder Quintanilla Ramírez, conocido como 'Cara de chancho', el ex-lider de la banda delincuencial, 'Los Coyotes de Huaycán', quien fue abatido por la Policía hace 4 meses.