Quedó todo destruido. El negocio de Jessica Sotacuro, una madre de familia, quedó completamente destrozado tras ser embestido por una combi en la madrugada de este último jueves en Ate. El chofer de este vehículo indicó que no tiene medios para subsanar los gastos.

La dueña del local, Jessica Sotacuro, indicó que viene trabajando 16 horas cada día para ayudar a su niña, quien es prematura, y de un momento a otro todo su negocio se vio hecho trizas. El causante de este hecho fue un venezolano, quien afirma que fue atacado por las personas del lugar.

Testigos de la zona, señalaron que dentro de la combi se encontraba una ciudadana venezolana, María de los Ángeles Flores, quien estaba sentada al lado del copiloto, su compatriota y esposo, Nelson Padilla.

“La chica ocasionó todo este accidente, pero ella me dice que no tiene y de dónde va a sacar para pagarme”, indicó Jessica.

Nelson Padilla señaló que no sabe cómo llegó la combi hasta el negocio, sin embargo, se defendió indicando que fue atacado por un grupo de peruanos tras el impacto.

“No sé quién prendió el carro. Ahí estaba mi esposa… Ellos partieron los vidrios con la silla para adentro porque pensaron que ella era un hombre también”, indicó el ciudadano venezolano.

Entre tanto, la dueña del vehículo Yahaira Pinglo Tarazona, quien alquiló la combi a Nelson Padilla, sostuvo que tampoco puede hacerse responsable de los gastos, porque el causante del daño fue el conductor.

“La dueña me dice que el venezolano o la venezolana me tiene que pagar porque ella no tiene nada que ver en esto”, señaló la afectada.

Jessica Sotacuro solo espera que su problema pueda ser solucionado debido a que debe seguir manteniendo a su menor hija.