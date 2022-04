Zeiner Álvarez Armas, el hombre que mató de un balazo en la cabeza a su propio amigo en un grifo de Ate Vitarte, brindó su manifestación a la Policía Nacional. El homicida, según denunció la familia de la víctima, salió en libertad tras recibir solo comparecencia restrictiva por parte de una magistrada del Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria de Ate.

En su manifestación a la Policía Nacional, según difundió el noticiero América Noticias, Álvarez Armas dijo que no quiso disparar y que más bien su amigo empresario Juan Martínez Vargas (43) intentó usar una supuesta arma contra él. “ Me pareció que esta persona portaba un arma, porque hizo un movimiento extraño llevándose la mano derecha a la altura de la cintura, por ese motivo saqué mi arma de fuego ”, señaló.

Luego, Zeiner Álvarez indicó que en el momento en que disparó a su amigo empresario se encontraba en estado de ebriedad. “ Quise intimidarlo, pero como estaba en estado de ebriedad, calculé mal y el proyectil le impactó en la cabeza ”, refirió.

También agregó que no escapó tras dispararle a su amigo Juan. “ Asumí mi responsabilidad fui intervenido en el lugar del incidente, no me moví para nada hasta esperar a los policías ”, añadió.

También, según la versión del autor del crimen Álvarez Armas, su amigo lo venía extorsionando. “ Me exigía el pago de un cupo de 25 mil soles. No tenía una deuda, todo fue cancelado en su debido momento. Empieza a amenazarme, Refirió que iba a atentar contra mi vida y la de mis hijos, si no cumplía con lo que él pedía; y me indicó que en el carro se encontraba su gente con armamento para atentar contra mi vida ”, dijo.

Audio pone en duda una de las manifestaciones de Zeiner Álvarez

El noticiero difundió un audio entre ambos amigos Zeiner Álvarez Armas y Juan Martínez Vargas que pone en duda la manifestación en la que el autor del crimen aseguró que su conocido lo amenazó de muerte.

Un fragmento de la grabación fue difundido por el matinal:

Juan Martínez: A ver, dime.

Zeiner Álvarez (Homicida): Tú me estás buscando con una gente para mandarme a matar.

Juan Martínez: Yo no necesito matarte, Zeiner.

Zeiner Álvarez (Homicida): E ntonces, estoy mandando a matarte ahorita en media hora .

El caso

El último sábado 23 de abril, el empresario Juan Martínez Vargas (43), fue ultimado de un disparo por Zeiner Álvarez Armas (42), cuando ambos se encontraban en un grifo ubicado en el kilómetro 14.5 de la Carretera Central.

Según imágenes registradas por una cámara de seguridad, Martínez Vargas se acercó a Álvarez Armas para cobrarle la deuda, pero este sacó una pistola, apuntó hacia su cabeza y le disparó.

América Noticias difundió unos audios en los que Martínez Vargas recibió amenazas de muerte por parte de Álvarez Armas. Además, se conoció que la Policía capturó al homicida y la Fiscalía solicitó 9 meses de prisión preventiva.

Sin embargo, la familia de Vargas denunció que el asesino terminó fue liberado y solo recibió comparecencia restrictiva con caución de S/ 10,000 por parte de la jueza Janet Ibáñez Ambrosio, titular del Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria de Ate, a pesar del video que muestra cómo ocurrió el crimen.

“Él ha disparado directamente a la cabeza, hubo premeditación y dolo. Los abogados de Zeiner intentan justificar que porque estaba en estado etílico no es un hecho punible”, señaló el hermano y abogado del fallecido, Anthony Martínez.

En el informe periodístico se indicó que Álvarez Armas alegó que su amigo fallecido lo estaba extorsionando y que no tuvo la intención de matarlo.

