Ataque en Miraflores: El testimonio del presunto agresor [VIDEO]

Esta tarde, la Policía capturó a Carlos Javier Hualpa Vacas , el presunto agresor de Eyvi Agreda Marchena, quien sufrió ayer un ataque en Miraflores cuando un sujeto se le acercó para rociarle combustible y prenderle fuego.

Detenido en su domicilio de Carabayllo, Hualpa Vacas se convirtió en el principal sospechoso de la Policía Nacional. Una ausencia a su centro laboral y una quemadura en su mano izquierda sirvieron de argumento para su captura.

En el patrullero que lo llevó a la Depincri, en Miraflores, el sujeto fue grabado brevemente dando su testimonio.

"Me he quemado en mi casa. Cuando me enteré de la noticia...mi amigo me llama y me dice la Liset creo que se ha quemado (SIC)", dijo visiblemente nervioso.

Hualpa Vacas permanece detenido mientras continúan las investigaciones. Él ha negado ser autor del ataque aunque para la Policía "existen hechos sólidos que nos indican que él sería el autor".

Se sabe también que el sujeto no tiene antecedentes penales.