Ataque en Miraflores: Conductor del bus intentó atrapar al agresor, pero lo empujó [VIDEO]

El conductor de la empresa de transporte público Etulsa —que aún no ha sido identificado— confirmó que un sujeto roció un líquido inflamable a una mujer y le prendió fuego al interior del bus en Miraflores .

En conversación con ATV+, el chofer contó que intentó detener al agresor, pero logró vencerlo en fuerza cuando recibió un empujón.

"El hombre la prendió a la chica y al momento que la prendió salió corriendo. Yo, al momento de que miré al sospechoso, yo lo quise agarrar, pero él me empujó y todos se fueron contra mí. No he podido agarrarlo", dijo el conductor a un reportero.

El trabajador de Etulsa se encuentra en la comisaría San Antonio de Miraflores brindando su testimonio a las autoridades.

El alcalde de dicho distrito, Jorge Muñoz, condenó el ataque que ya habría sido catalogado como un intento de feminicidio y dispuso todo el material audiovisual de las cámaras de seguridad de la zona para identificar al agresor.