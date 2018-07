Percy Benítez Aguirre , hermano de los responsables del ataque en la clínica Ricardo Palma , en conversación con diversos medios locales, se disculpó con las víctimas de las explosiones ocasionadas por sus familiares.

Benítez Aguirre , hermano de Claudia Rocío y Lenin Alexander , no justificó el accionar de sus parientes, pero tampoco escatimó en culpar al centro médico del fallecimiento de su madre, lo cual terminó motivando el ataque.

"Los invito a mi casa para que se informen de todo. Les pido disculpas a todos los que han visto directamente afectados. No los justificó, pero este caso no será el primero. Habrán otros porque esto sucede cuando hay un sistema de justicia corrupto. No (no era necesario llegar al ataque de sus hermanos), a mi me duele", señaló.

Percy Benítez Aguirre , médico de profesión, dejó en claro que, al igual que la salud pública, la privada también está en crisis. Además, aseguró que creará un colectivo para exponer más casos de negligencia médica en el país.

"Haré más para que estos casos no sucedan. Haré un colectivo para que todos los casos de negligencia médica sean expuestos. Pondré a disposición mis auditores y médicos. Definitivamente (lo ocurrido con su madre destruyó su familia). Mi hermana debió casarse y tener hijos. Fue una operación que no debió salir mal. Lo dice Indecopi. La salud privada también está en crisis, pero estos señores tienen plata y nos callan la boca", señaló.

A pesar del terrible accionar de su hermana, Percy resaltó el enorme cariño que esta tenía por su madre, cuya muerte terminó afectándola notablemente.

"Mi hermana hacía la guardia a mi madre durante 6 días a la semana. Dormía en el suelo, controlando a las enfermeras. Mi madre murió en sus manos, definitivamente la afectó psicológicamente. Ella ha estado en tratamiento desde el 2012 hasta ahora", indicó.