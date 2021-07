Diferentes asociaciones de padres de familia se unieron para solicitar al ministro de Educación, Ricardo Cuenca, que se reconsidere el plan para el regreso a las clases presenciales. En una carta señalaron que no estamos en condiciones de contener el avance del COVID-19, por lo que reabrir los colegios podría ocasionar un aumento de contagios de la enfermedad.

El documento explica que las escuelas no cuentan con las condiciones que garanticen las medidas sanitarias mínimas para prevenir el contacto entre estudiantes, en especial en los espacios de recreo y refrigerio.

“Por lo que, retornar en estos momentos o en dos (2) meses posteriores no solo generaría una gran exposición a la salud y vida de los menores de edad sino de sus familias y personal de la institución educativa debido a la gran cantidad de afluencia y aglomeración que podría suscitarse en los centros educativos en las horas de clase y receso”, se lee.

“Ante estas circunstancias, es que reiteramos nuestro pedido a que se reconsidere el plan de retorno a clases presenciales, puesto que a la fecha como se podrá analizar no solo no se cuenta con los diversos mecanismos para hacer efectivo un control sanitario y minimizar la exposición a los menores de edad de una posible infección de COVID-19, así como a su vez a la fecha todavía no hay un control sanitario efectivo de esta enfermedad puesto que nos encontramos a puertas de una tercera ola infectados, a pesar del continuo avance del plan de vacunación”, agrega el escrito.

El comunicado advierte además que los padres de familia podrán interponer recursos legales contra las autoridades responsables en caso de que se produzca un perjuicio contra los menores o sus familias por el retorno a clases presenciales.

“Los mismos padres de familia podrán tomar las acciones penales que corresponda por la responsabilidad de propagación de una enfermedad contagiosa para la salud de las personas, hecho que no solo recaería en responsabilidad de las instituciones educativas sino de las autoridades como la Ugel y vuestro Ministerio de Educación”, indica la carta.

El documento lleva las firmas de la Coordinadora de Apafas del Perú, Acopril y otras organizaciones de padres de menores en edad escolar.

A inicios de mes, el ministro Cuenca informó que no se ha presentado ningún contagio de COVID-19 en alumnos que asisten a las 2.400 escuelas del país, donde ya se realizan clases presenciales. Según destacó, esto se debe al estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos.

