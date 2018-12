No se detuvo hasta dar con su paradero. La universitaria Estefanny Torres Miller —que fue degollada y hallada al interior de un pozo de una vivienda en Asia — se vio con su ex pareja y asesino confeso el 25 de diciembre en la mañana porque la extorsionaba con filtrar un video íntimo.

Marina, tía de la víctima, reveló los detalles de aquel fatídico día y cómo encontraron la casa donde estaba el asesino identificado como Eugenio Leopoldo Quiróz Campos. La sobrina le había confiado en secreto que iría a verse con el sujeto para solucionar el tema del chantaje.

"Yo le dije que no vaya porque él la podía hasta matar. Yo tenía miedo por tantos feminicidios que hay. Hemos indagado, hemos llegado con la casa de su mamá. Él estaba ahí, yo le reclamé que me entregue a mi sobrina por lo que ella me había dicho", contó la tía a Perú21.

Cuando hablaron con el sujeto (en casa de su madre) eran las seis de la tarde de Navidad y al ser encarado por Marina, Quiróz Campos no evitó esconder su nerviosismo, incluso le temblaron las manos —según narra la tía de Estefanny Torres Miller—. Él lo negaba.

CONSTANCIA DE DESAPARICIÓN



Al no obtener respuestas, la familia se dirige a las Comisaría de la zona al promediar las 7 de la noche y sientan una constancia de desaparición. La Policía le facilitó los trámites. Como la sospecha era tan grande, la familia regresó a la zona y buscó la vivienda del sujeto.

"ALGO ME DICE QUE ELLA ESTABA ACÁ"



En compañía de la Policía, la tía regresó a las 11 de la noche a la casa de Leopoldo y él mismo les facilitó el ingreso porque decía que no tenía nada qué esconder.

"Yo me he ido hasta el fondo, donde tiene una chacrita y un árbol. Yo estaba gritando: 'Fany estamos acá, dame una señal'. No habían respuestas. Más al fondo veo como un bulto de tierra que han excavado y con la pala han jalado la arena para tapar el hueco completamente. Llamé a la Policía", contó.

Eso no le gustó al sospechoso que inmediatamente le encaró a la mujer por haberse metido en la casa y los amenazó con denunciarlos porque no tenían orden judicial. La Policía le dio la razón y se retiraron.

Las autoridades revisaron, entonces las cámaras de seguridad y así pudieron confirmar que la víctima había entrado a la zona de Capilla. Con esas nuevas pruebas denunciaron al tipo. En paralelo, el padre de Estefanny Torres había ingresado a la casa para excavar y ahí sus temores se hicieron reales. El cadáver de Estefanny yacía al fondo ensangrentado.

La Policía logró detener al sujeto que ha confesado su crimen. La mujer deja un hijo de cuatro años en la orfandad.