La revelación de las 524 denuncias de violencia sexual cometidas por docentes contra escolares awajún, a quienes, además, contagiaron de VIH, ha indignado a la opinión pública, pero esto no es todo. Perú21 accedió a videos y fotos de las ‘residencias de terror’ donde las y los alumnos de las comunidades nativas de Condorcanqui, en la región Amazonas, sufrieron estos abusos.

Debido a que sus pueblos están lejos, más de 20 niñas y niños pasan la semana en cada centro, algunos se quedan meses porque sus padres no cuentan con los recursos para ir a recogerlos.

Esta situación de vulnerabilidad es aprovechada por docentes pedófilos y cuidadores, que violan a las pequeñas al verlas desamparadas, detalló la profesora Rosemary Pioc.

VULNERABLES

Para que no ingresen los pedófilos en las noches, han tenido que poner alambres y púas debajo de los techos. Las paredes son de tablas que están desgastadas, incluso rotas. No tienen duchas ni cuentan con luz eléctrica.

DELITOS. Residencia donde menores fueron víctimas de docentes. (Foto:Perú21).

Además, las escolares almuerzan en el piso porque no cuentan con mesas y duermen en viejas colchonetas. Las adolescentes no pueden comprar toallas higiénicas, por lo que se ven en la necesidad de pedir ayuda a los profesores, quienes les exigían mantener relaciones sexuales a cambio de estos artículos sanitarios.

En estas residencias estudiantiles no existen puestos policiales, postas de salud ni un local de la Fiscalía, adonde las menores puedan ir a denunciar estos delitos.

“En la provincia de Condorcanqui tenemos Fiscalía, Poder Judicial, pero no pueden ir a las comunidades a hacer las diligencias, porque no tienen ni canoas ni mototaxis. No existe apoyo del Estado”, declaró Hermógenes Lozano, alcalde de Condorcanqui.

RESPUESTA

En tanto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) informó que atiende a una alumna víctima del docente de matemática Neil Olider Taish Petsa, tras el informe de Perú21 sobre sus execrables actos de violencia sexual en el Colegio Nacional Chapiza. La titular del sector, Angela Hernández, señaló recientemente que las violaciones en Condorcanqui eran una “práctica cultural”, secundando a su par de Educación, Morgan Quero.

SABÍA QUE

Los apus de pueblos nativos han acordado que los violadores pasen un mes de ‘encarcelamiento’ y paguen S/500 de reparación a sus víctimas, reveló Cuarto poder.

198 denuncias por violencia sexual han prescrito en Condorcanqui por falta de recursos para realizar las diligencias.

