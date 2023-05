Luego de recordar la muerte por envenenamiento de varios gatos en un distrito limeño, el juez Walter Huayllani Choquepuma, titular del Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial de la Corte de Lima, advirtió que las personas que asesinen a animales domésticos, como perros o gatos, podrían ser condenados a 5 años de cárcel.

Asimismo, el magistrado advirtió que quienes comentan actos de crueldad contra animales domésticos podrían ser condenados a tres años de rpsisión.

“El artículo 206 A contempla dos modalidades, la básica sanciona con pena no mayor de tres años, en cambio la agravada es de tres a cinco años. La relevancia de esta modificación es que al ser una pena que supera los cinco años puede ser efectiva”, aseguró Huayllani.

En esa línea, asegura que, con el pasar de los años, se ha ido dando más protección legal a los animales domésticos, sancionando con penas efectivas a quienes agredan a estos animales o, en el peor de los casos, les cause la muerte.

“Los animales domésticos gozan de una protección especial al formar parte del desarrollo de la sociedad y la ley penal así lo ha entendido”, manifestó. Los actos de crueldad contra los animales comprenden lesiones, envenenamiento o la discapacidad a causa del maltrato.

“Si alguien no le gusta la presencia de gatos o perros simplemente no puede obrar arrojándole veneno o lastimándolos de forma física y directa. Existen otras políticas sanitarias como la esterilización o denunciando estos hechos a las autoridades. Lo que no se puede hacer es decidir por mi propia cuenta y empezar a matar perros, gatos”, aseguró el magistrado.

Asimismo, Huayllani advirtió que si la persona que deja veneno en una zona pública y este producto es consumido por niños su situación legal se podría complicar, hasta el punto de ser imputado por el delito de asesinato.

“Por ejemplo, si yo dejo un bocado de veneno en la puerta de la casa constituye un acto de riesgo que está prohibido. La pena se incrementará si sucede un homicidio pues será acusado por este delito”, finalizó.