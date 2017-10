Hoy se confirmó que la Base Aérea Las Palmas sería el recinto que albergará la misa multitudinaria que el papa Francisco ofrecerá en Lima. Esto se dio a conocer en una rueda de prensa donde estuvieron presentes el cardenal Juan Luis Cipriani y el ministro del Trabajo, Alfonso Grados.

En dicha rueda de prensa, Cipriani indicó que "hemos coincidido en este cambio, hemos visto necesario cortar el ánimo de polémica porque era necesario".

Horas después, el Arzobispado de Lima emitió un comunicado en el cual se señala que "en estas últimas semanas hemos visto una campaña agresiva contra este escenario (la Costa Verde), usando comentarios que faltan el respeto a la Iglesia y, a pesar del informe del INDECI, quieren atemorizar a la población, recomendando que no asistan a la misa del Santo Padre".

"Opiniones que en verdad responden a criterios ideológicos y políticos totalmente ajenos a la visita exclusivamente pastoral que realizará el papa Francisco al Perú, quien podrá apreciar de cerca la fe católica con que nuestro pueblo ha sido bendecido", añade el comunicado.

La misiva también indica que "no tiene sentido hacerle el juego a quienes han hecho comentarios negativos y agraviantes, menos aún si proceden de ideologías de personas no creyentes que no conocen ni respetan la fe de nuestro pueblo que es un activo invalorable que brilla frente a cualquier adversidad".

El comunicado también señala que "la mayor alegría de los pastores de la Iglesia en el Perú, es recibir con los brazos abiertos al Papa que ha tenido la bondad y generosidad de aceptar nuestra invitación", por ello el Arzobispo indica que han decidio por trabajar como una sola fuerza, tal como se indicó en la conferencia.