El tema es complejo. Por eso, genera opiniones encontradas entre los alcaldes. Por un lado, hay un grupo de burgomaestres que apoya la norma aprobada por insistencia por el Congreso, que permite que los serenos municipales empleen armas no letales en el cumplimiento de sus funciones. Pero hay otro sector que ya ha anunciado que de ninguna manera dotará a sus agentes de estos artículos, pues considera que, de esta manera, se pone en riesgo la vida de los custodios.

La autógrafa emitida por el Parlamento –y que fuera observada, en su momento, por el Poder Ejecutivo–, permite que los serenos puedan emplear grilletes de seguridad, bastones tonfa, aerosoles de pimienta y chalecos antibalas para el cumplimiento de sus funciones; teniendo como finalidad prevenir y disuadir la comisión de delitos y faltas que atenten contra la seguridad ciudadana. También establece que estos efectivos deben ser capacitados por la PNP o por las FF.AA.

Uno de los primeros en levantar la voz fue el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. “Es muy riesgoso darle un arma no letal a un sereno. Estamos viendo una delincuencia sin control. Yo no voy a poner gas pimienta a un sereno para combatir a un tipo que le puede disparar en la cabeza”, manifestó. Por eso, anunció que no se acogerá a esta medida.

Por su parte, Carlos Canales, alcalde de Miraflores, anunció que su comuna iniciará los procedimientos administrativos para la adquisición, en tres meses, de las armas no letales. Indicó que antes de que acabe el año, un grupo especializado de la Gerencia de Seguridad Ciudadana comenzará a usarlos.

En tanto, Carlos Bruce, burgomaestre de Santiago de Surco, resaltó la decisión del Congreso. “Lo que estamos planteando es hacer algo distinto, démosle más fuerza al sereno, probemos a ver cómo va, porque si seguimos haciendo lo mismo estaremos perdiendo la lucha contra la delincuencia que hoy es más agresiva y más extendida”, expresó.

En la otra orilla está el alcalde de Jesús María, Jesús Gálvez. “Con el tiempo veremos cuántos serenos vamos a ir perdiendo, porque con solo el intento de sacar el bastón, el delincuente los agarrará a balazos. El Serenazgo no tiene la capacidad para enfrentar a los maleantes que tenemos en estos momentos”, refirió. A su turno, el alcalde de San Luis, Ricardo Pérez, consideró que el nuevo dispositivo no es más que una “distracción” frente al incremento de la inseguridad.

TENGA EN CUENTA

El ministro del Interior, Vicente Romero, dijo que el Ejecutivo respetará la norma aprobada por el Congreso.

Afirmó que la PNP capacitará a los serenos en el empleo de las armas no letales, sobre todo en la colocación de grilletes.

La alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, anunció que los serenos de su distrito no emplearán estos artículos.

VIDEO RECOMENDADO: