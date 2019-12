Tras la confirmación de la sentencia de 11 años de cárcel para Adriano Pozo por el delito de tentativa de feminicidio, Arlette Contreras expresó su indignación contra el fallo emitido por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte (CSJLN).

“Ya no me queda esperanzas en el sistema de justicia peruano porque no solamente me ha fallado a mí, le ha fallado a todo el país. Tengo casi cinco años luchando por justicia de manera sostenida, de manera coherente, con todas mis fuerzas y los resultados siempre han sido pésimos”, sentenció Contreras en declaraciones a la prensa.

La mencionada sala también declaró nula la sentencia dictada en julio que absolvió a Pozo Arias del delito de intento de violación sexual. Ante esto, Arlette indicó que el sistema judicial no está en capacidad de poder brindar justicia a las mujeres del país.

“Por eso a las mujeres las asesinan. Por eso ya hemos superado los más de 160 casos de feminicidio (en el año). Por eso todos los días violan, en promedio, a 17 mujeres en el país y los operadores de justicia no hacen nada”, señaló.

En tanto, Cynthia Silva, abogada de Contreras, dijo que con esta medida se realizará un nuevo juicio (por intento de violación sexual). “Tiene que realizarse un cuarto juicio. Estamos frente a un escenario que no creíamos posible. Esto es lo que pasa con las mujeres que piden justicia”, sostuvo.

Adriano Pozo se encuentra prófugo y figura en el programa de recompensas del Ministerio del Interior (Mininter), en el que se ofrece hasta S/30 mil por su ubicación.

En julio pasado, el Poder Judicial condenó a Pozo a 11 años de prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de Arlette Contreras y fue absuelto del delito de intento de violación sexual. Además, se dispuso una reparación civil de S/200 mil, a pesar de que el Ministerio Público había solicitado un monto de S/500 mil.