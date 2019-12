Tras el fallo emitido por la primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte (CSJLN), el cual confirma la sentencia de 11 años de cárcel para Adriano Pozo por el delito de tentativa de feminicidio, Arlette Contreras pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que atienda su caso.

“Hago un llamado público y urgente a la CIDH a atender mi pedido de justicia en instancia internacional. Les pido por favor conocer mi caso y evitar que más mujeres sean víctimas de violencia institucional mediante procesos judiciales tortuosos”, publicó en Twitter.

La primera Sala Penal de Apelaciones de la CSJLN también declaró nula la sentencia dictada en julio que absolvió a Pozo Arias del delito de intento de violación sexual. Ante esto, Contreras declaró a la prensa que ha perdido las esperanzas en el sistema judicial del país.

“Ya no me queda esperanzas, porque no solamente me ha fallado a mí, le ha fallado a todo el país. Tengo casi cinco años luchando por justicia de manera sostenida, de manera coherente, con todas mis fuerzas y los resultados siempre han sido pésimos”, declaró.

Adriano Pozo se encuentra prófugo y figura en el programa de recompensas del Ministerio del Interior (Mininter), en el que se ofrece hasta S/30 mil por su ubicación.