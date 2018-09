Día D. Tres años han pasado desde que Arlette Contreras se puso como meta conseguir aquello que por derecho le corresponde: justicia. Este miércoles 5 de setiembre, por fin, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia evaluará la transferencia de su caso, desde Ayacucho a Lima.

¿La razón? No existen las garantías suficientes. Adriano Pozo Arias está en libertad. Él, su agresor, es acusado por los delitos de tentativa de feminicidio y violación sexual contra Arlette. Las imágenes del brutal ataque, grabadas en un hotel de Huamanga en julio de 2015, se mantienen indelebles en las retinas de los ciudadanos.

La esperada audiencia será pública y está programada para las 8:30 de la mañana en el Palacio de Justicia.

CON PREOCUPACIÓN



En diálogo con Perú21, Arlette Contreras no disimuló su preocupación y admitió que no se siente completamente segura, pues los operadores de justicia le han sido esquivos en innumerables ocasiones.

De darse un fallo favorable, el "proceso se ventilaría aquí en un escenario más neutro, en el sentido en que las influencias y el poder que tiene Pozo Arias no serían de alcance como en Ayacuho".

Arlette solo le pide a Dios (sí, a Dios porque todo lo demás parece no funcionar) que los jueces que vean la transferencia de mañana sean "idóneos". El tribunal será presidido por el juez supremo César San Martín y por los magistrados Zavina Chávez Mella, Elvia Barrios Alvarado, Iván Sequeiros Vargas y Hugo Príncipe Trujillo.

"Si esto no se da, ya no sé qué más hacer. Ya lo he hecho todo", dice una cansada Arlette que mañana puede llenarse nuevamente de vitalidad y esperanza si aceden a su petición, porque su voz no solo es suya, sino de todas las sobrevivientes de violencia contra la mujer.

FIRMA LA PETICIÓN



A través de redes sociales, circula la petición inscrita en la plataforma digital Change.org que busca poner en vitrina la presunta irregularidad por la que fue sometida Arlette Contreras cuando la Sala Penal Transitoria presidida por el —altamente rechazado— juez supremo César Hinostroza Pariachi le negó la transferencia de competencia de su caso desde Ayacucho a Lima.

Se necesitan 75 mil firmas y solo faltan tres mil. Tú puedes apoyarla desde este enlace y aunque significativo, le revela a Arlette que no está sola.