Arlette Contreras: "Saber que hay un respaldo ciudadano me alimenta mucho para continuar"

"¡Justicia para Arlette Contreras !" es el grito de una sociedad cansada de la corrupción enquistada en el sistema judicial. Así como Arlette hay otras sobrevivientes de la violencia. Otros casos. Muchas víctimas que cada día luchan y mantienen la esperanza de que algún día hallarán la paz de continuar con sus vidas respaldadas por la honestidad de operadores de justicia decentes.

A través de redes sociales, circula la petición inscrita en la plataforma digital Change.org que busca poner en vitrina la presunta irregularidad por la que fue sometida Arlette Contreras cuando la Sala Penal Transitoria presidida por el —altamente rechazado— juez supremo César Hinostroza Pariachi le negó la transferencia de competencia de su caso desde Ayacucho a Lima.

La meta es conseguir 75 mil firmas y ya está muy cerca de lograrlo. Este petitorio, aunque significativo, le revela a Arlette que no está sola y hoy lo sabe mejor que nunca, con más de 61 mil personas firmando por ella y lo que representa su lucha.

"En Lima me recargo de mucha energía. Cuando estoy aquí es lo que hago. Y cuando retorno allá (Ayacucho) es que empiezo a utilizar esa energía que he recargado estando aquí o en otro lado con la gente que me apoya, porque es difícil estar allá. Estar allá significa sentirme sola y atacada todo el tiempo por Adriano Pozo su defensa y también por los operadores de justicia", dijo Arlette Contreras a Perú21 .

En medio del caos, logró hallar un poquito de consuelo gracias a los ciudadanos de a pie que la fortalecen, los mismos que también encontró en la marcha 'Contra la corrupción' que se realizó el último jueves, donde asqueados por la pobredumbre del sistema de justicia, la gente levantó su voz de protesta.

"Saber que hay un respaldo ciudadano me alimenta mucho para poder continuar y quiero que se valore también el apoyo de la sociedad civil es algo que los jueces y los magistrados deben tener en cuenta porque finalmente lo que el pueblo pide es justicia y la justicia está hecha para responder al pueblo, para darle a cada uno lo que merece", agregó.

Arlette , aunque agradecida, también cuestiona recurrir y confiar más en la sociedad civil que ante el mismo aparato de justicia. Pero, así como está nuestra coyuntura, parece que solo queda apoyarnos unos a los otros y tomar las calles para ser escuchados.