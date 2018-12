Arlette Contreras: “No debemos morir buscando justicia”

“No debemos morir buscando justicia. Y a eso es a lo que nos quiere condenar este sistema que no funciona, estos operadores indolentes de justicia, que se han encargado de destruir mi caso en Ayacucho”.

Clara, indignada y contundente. Así se mostró ayer Arlette Contreras en la conferencia de prensa que brindó en la sede del Movimiento Manuela Ramos, para rechazar el tercer juicio al que será sometida, por el intento de feminicidio que sufrió por parte de su ex pareja, Adriano Pozo.

“No solo he sido víctima de Adriano Pozo. Ahora soy víctima de las instituciones del Estado. De ese Estado indolente, de ese Estado que no protege y no defiende a las sobrevivientes de la violencia”, afirmó.

Por esta razón, anunció que recurrirá a instancias internacionales para no ser revictimizada con un nuevo juicio oral, el tercero que tendría que afrontar por este caso.

“Estamos acudiendo a otros organismos internacionales para que se pueda hacer algo al respecto y esto impida que yo siga siendo tratada cruelmente en mi país, por buscar justicia”, expresó Arlette.