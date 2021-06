Una mujer identificada como Arlette Carbajal acudió a sufragar, en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021 , disfrazada de unicornio a su local de votación, ubicado en el colegio Alfonso Ugarte, en San Isidro.

En las imágenes que circulan en las redes sociales se ve que personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) preguntan a la ciudadana, en la puerta de su aula de votación, la razón de que se haya vestido así, a lo que ella responde que fue por un tema se seguridad. Las funcionarias solo le pidieron facilitar su identificación ante los miembros de mesa.

Horas después, Arlette Carbjal contó a América Televisión que acudió vestida de tal manera por un tema de bioseguridad, ya que tiene sobrepeso y diabetes y teme contagiarse de coronavirus (COVID-19) nuevamente, ya que inicios de año ella y familia resultaron infectados.

Además, detalló que fueron sus hijas y esposo quienes le compraron el disfraz de unicornio en el extranjero, ya que en el Perú no lo venden. Remarcó que le resulta cómodo porque tiene un espacio de ventilación y que también lo ha usado para acudir a comprar a los supermercados.

“Soy diabética y tengo sobrepeso, entonces el exponerme es un poquito pesado, y los chicos me trajeron el disfraz de unicornio, así que fui disfrazada de unicornio a votar. Fuimos a darle un poquito de color a la fiesta democrática, a dar un poquito de sonrisa en esta coyuntura”, expresó.

“No solamente lo he usado para esto (para ir a votar), también voy a comprar al supermercado, no es que solo haya sido para salir y hacer alguna cosa en las elecciones, sino que yo normalmente lo uso por bioseguridad”, agregó.

Arlette Carbajal afirmó que dos personas trataron de pincharle el disfraz y la acusaban de apoyar a algún candidato en las Elecciones Generales 2021, lo cual descartó.

Ella es Arlette Carbajal . Fue vestida de Unicornio porque sufre de diabetes y tuvo Covid hace tiempo. Sus hijas no querían que se vuelva a enfermar por eso le regalaron el disfraz.

