Reconocimiento para estas personas con valores. Este martes quedó demostrado que aún existen honradez en nuestra sociedad. Prueba de ello son un taxista y dos policías de Tránsito quienes devolvieron dinero que había sido extraviado por terceros.

El taxista Juvenal Jauja (37) devolvió S/3,400 a Julio Lima Aguilar, uno de sus pasajeros que olvidó esa monto en su vehículo. Tras hallar el dinero, acudió a la comisaría de Hunter, en Arequipa, para dar cuenta del hecho.

Junto al personal policial acudió hasta el lugar a donde llegó en su último servicio y logró ubicar a Lima Aguilar. "Yo encontré debajo del asiento, a un costado, el dinero estaba ahí, entonces no lo dudé, me vine de frente a la comisaría", dijo el honrado trabajador.

"Me felicitaron primeramente, y me dijeron ya vamos a proceder pero seguimos tratando de ubicar al señor […] Siempre me pongo a pensar en la familia, en los principios morales", acotó.

Al ubicar al propietario del dinero, ambos personajes estrecharon sus manos y se dieron un fuerte abrazo tras el noble gesto. El dinero que estaba extraviado serviría para pagar una deuda. "Estaba totalmente asustado", dijo Lima.

Horas antes, también en Arequipa, dos agentes de la Policía de Tránsito devolvieron una billetera con S/1,000, tarjetas de crédito y un DNI a Luis Guillermo Cánepa Mercado.