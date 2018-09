Con tan solo 7 años, José Adolfo Quisocala Condori, natural de Arequipa, dirige su propio banco. El Banco del Estudiante Bartselana empezó con tan solo 20 niños afiliados, pero su idea de negocio creció a pasos agigantados y ahora cuenta con más de 2 mil clientes.

En conversación con el diario Correo, Quisocala Condori resalta que pocos le tuvieron fe, pero que eso no fue motivo para desistir de su sueño.

“Al inicio, mis profesores pensaban que estaba loco o que un niño no podía emprender este tipo de proyectos. No entendían que nosotros no somos el futuro del país sino su presente. Por suerte, conté con el apoyo del director y de la auxiliar de mi aula. Tuve que soportar las bromas y el bullying de mis compañeros de clase por la labor que estaba realizando”, señaló el niño emprendedor.

Al ver que sus compañeros gastaban su dinero de manera inescrupulosa en golosinas o figuritas, el niño se propuso crear un sistema financiero que brinde la posibilidad de reciclar y ahorrar al mismo tiempo.

¿CÓMO FUNCIONA EL BANCO?

El funcionamiento del Banco del Estudiante Bartselana es sencillo. La entidad bancaria recolecta residuos sólidos de sus clientes, los cuales son vendidos a una papelera, donde estos se transforman en papel higiénico

El dinero de la venta va a la cuenta del niño y solo puede ser utilizado cuando este cumple su meta de ahorro. El retiro de este efectivo solo puede realizarse por parte del cliente y no de sus padres.

PARA TODO EL PERÚ

Hace unos años, José Adolfo cerró una alianza estratégica con un conocido banco, pero la experiencia no resultó como esperaba y prefirió seguir por su cuenta.

Sin embargo, una nueva oportunidad se le ha presentado. En los próximos días, el joven emprendedor se reunirá con ejecutivos del Banco de la Nación para que el Banco del Estudiante Bartselana pueda llegar a todo el Perú.

“No me intimida reunirme con ejecutivos de bancos para hablar de negocios. El trato siempre es cordial y, para ser sincero, me siento más cómodo con gente adulta porque entienden los proyectos que les estoy planteando”, aseveró Quisocala Condori al medio citado.