Tal como lo había anunciado, la Alcaldía de Lima emitió una norma para regular la circulación de vehículos de carga pesada. Y el mecanismo escogido es el mismo que se ha aplicado con el plan ‘pico y placa’; es decir, con horarios y días, tomando en cuenta el número final de la matrícula.

Inicialmente, esta medida regirá solo en un tramo de la carretera Panamericana Sur. La aplicación en la Vía de Evitamiento y en la carretera Panamericana Norte estará sujeta a evaluación. Así lo establece del Decreto de Alcaldía Nº 11, publicado ayer en El Peruano.

Esta restricción se aplicará para las unidades pesadas de las categorías N2, N3, O3 y O4. Esto regirá según el último número de placa: los lunes, miércoles y viernes no podrán circular los vehículos de matrícula con número final par; y los martes, jueves y sábados los que finalicen con dígito impar (ver recuadro).

Hoy se comenzará con una marcha blanca en la carretera Panamericana Sur, la misma que durará hasta el 22 de setiembre, en el horario de 6:30 a.m. a 10:00 a.m. Durante este tiempo, se impondrán papeletas educativas. A partir del 23 de setiembre se impondrán fotopapeletas.

FRANJA HORARIA

El mencionado dispositivo también ha establecido franjas horarias. Por ejemplo, desde hoy, las unidades N1 –de hasta 3.5 toneladas– y N2 –de hasta 6.5 toneladas– podrán circular sin restricción por vías locales (de menor tránsito vehicular), colectoras (que conectan con vías principales), arteriales (de gran flujo vehicular) y expresas (de gran flujo vehicular a altas velocidades, excepto de la Vía Expresa de la Av. Paseo de la República). Las N2 de más de 6.5 toneladas y menos de 12 podrán hacerlo sin restricción solo por vías arteriales.

A partir del 4 de noviembre, podrán operar de lunes a sábado, de 10 a.m. a 5 p.m. y de 9 p.m. a 6:30 a.m., los vehículos N2 de 6.5 hasta 12 toneladas en las vías colectoras, así como los vehículos N3, remolques y semirremolques O3 y O4 en las vías arteriales.

Sobre estas nuevas disposiciones, Lino de la Barrera, experto en temas de transportes, aseguró que la medida no solucionará la congestión vehicular de Lima. “El transporte de mercadería no se puede detener. Si no transita el camión, van a llevar la carga con otros vehículos menores”, manifestó a Perú21.

TENGA EN CUENTA

- El 67% de limeños está de acuerdo con que los camiones solo transiten de noche, según una encuesta de Datum.

- Además, el 30% considera que el tránsito vehicular es más fluido a un mes de ‘pico y placa’ y el 53% cree que los teleféricos ayudarán a descongestionar las pistas de Lima.