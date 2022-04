Con la aparición de las presuntas víctimas de violación sexual de Sebastián Palacín Newell, hijo del actual presidente del Indecopi, Julián Palacín, sus días de libertad para continuar haciendo “experimentos sociales” estarían contados tras la investigación que realiza en su contra el Ministerio Público.

Después de varios días de la confesión que hiciera Palacín a través de un video en Tik Tok, en que se ufanaba de haber agredido sexualmente a dos mujeres, la periodista Manuela Camacho logró contactar a los testigos del ultraje a una joven en un balneario al sur de Lima y difundió los detalles en su cuenta de Twitter.

De esta manera, la supuesta versión de Sebastián Palacín sobre un denominado “experimento social” se vendría abajo y podría ser acusado en las próximas horas del delito contra la libertad sexual.

Los hechos coinciden

De acuerdo con la información difundida por Camacho, una ciudadana, que ha preferido mantener su nombre en reserva, denunció que ella y su amiga “María” conocieron a Sebastián Palacín y a André Giannini en una fiesta en la discoteca IN en un balneario del sur de Lima el 2 de abril.

“El fin de semana siguiente, 9 de abril, ‘María’ volvería a encontrarse con Palacín en la discoteca IN en Punta Hermosa. Ese día sucederían los hechos que él luego narraría en video”, señala Camacho a través de un hilo en Twitter.

“El 11 de abril, ‘María’ llama a la denunciante y le cuenta lo que ha ocurrido en la casa de Palacín. El relato coincide su narración en el video”. añade.

Para continuar con la revelación, Camacho cita un mensaje: “(‘María’) me llamó y me contó lo que había pasado. Me quedé sorprendida, porque había otra chica más involucrada. Le dije ‘vayamos a denunciar’ porque eso estaba mal”, afirma la denunciante.

Más adelante y, de acuerdo con la narración de la periodista Camacho, la denunciante sostiene: “Me indigna que digan que es un experimento social y que no le pase nada. Quiero afirmar que no es mentira, que sí ha ocurrido y que lo sé porque he conversado con ambas partes. Tengo las conversaciones con las dos víctimas. No puedo afirmar exactamente el orden de las cosas, porque no estuve en la escena y las autoridades se encargarán de investigar, pero quiero que se sepa que no es mentira”.

ALTO A LAS AGRESIONES

Tras la difusión del video que se hizo viral en las redes sociales, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables emitió un comunicado en el que condena los hechos. “Sobre el video de un hombre narrando haber cometido una violación sexual contra dos mujeres inconscientes, el MIMP comunica que repudiamos los hechos descritos en el video divulgado”, señalan.

Apenas fue identificado como autor del execrable video, Sebastián Palacín borró de su cuenta las imágenes y luego salió a argumentar que se trataba de un “experimento social”. Sin embargo, ponen en duda su versión por sus conocidas actitudes machistas en las redes sociales.

La Fiscalía de la Nación anunció el pasado martes 26 que se le abrió una investigación preliminar a Palacín Newell por 60 días debido al presunto delito de violación contra dos mujeres.

El caso será llevado por el fiscal José Luis Huarhua Ortiz, del Primer Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia Contra la Mujer.

Sabía que

Julián Palacín, presidente de Indecopi, rechazó las expresiones vertidas por su hijo. Dijo que deberá asumir las consecuencias de sus actos.

Es casi una confesión de parte. Él describe con detalles la situación que ha ocurrido con dos mujeres, dijo la Defensoría.

