El expresidente de Consejo de Ministros Ántero Flores-Araóz se pronunció sobre la muerte de Inti Sotelo y Jack Pintado el último sábado durante las marchas en contra del gobierno de Manuel Merino e indicó que no se siente responsable de la convulsión social.

“Lamentable la convulsión, pero no soy responsable de ella, yo no he organizado las marchas, yo no soy alguno de los infiltrados, yo no he dado orden que se cometa actos ilícitos. Estoy tranquilo ante la ley y con mi consciencia”, declaró para 24 Horas.

Sobre la investigación preliminar de parte de la Fiscalía de la Nación que incluye al expresidente Manuel Merino, al exministro del Interior Gastón Rodríguez, y al mismo Flores-Aráoz, dijo sentirse “absolutamente tranquilo” ya que no se ha cometido “ningún acto ilícito”.

“Lo responderé ante la fiscalía, pero absolutamente tranquilo porque no hemos cometido ningún acto ilícito penal. Yo estoy seguro que después de la investigación preliminar quedará clara nuestra no intervención en esos hechos porque se ha seguido los protocolos de la policía", sostuvo.

Ántero Flores Aráoz señala que no es responsable de represión policial. (Video: Panamericana)

Además, defendió el accionar de los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante las manifestaciones y pidió no manchar la imagen de la institución policial.

“La policía y Fuerzas Armadas cumplen una labor muy importante, que puede haber algunos errores, puede haberlo, pero no manchen a la policía”, comentó.

El último sábado se realizó la segunda marcha nacional en contra de Manuel Merino y se registraron enfrentamientos entre la Policía Nacional y manifestantes que dejaron varios heridos. Asimismo, durante este hecho fallecieron dos jóvenes, Inti Sotelo y Jack Pintado, quienes tras recibir varios impactos de perdigones, perdieron la vida.

