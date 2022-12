El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) indicó que durante el fin de semana largo por fiestas de fin de año, Lima tendrá cielo nublado con presencia de neblina en distritos cercanos al litoral en las primeras horas de la mañana y brillo solar hacia el mediodía.

Asimismo, pronosticó que, en Lima Metropolitana, se prevé que durante el día haya temperaturas próximas a los 26° C en Lima este y 24° C en Lima oeste entre el viernes 30 de diciembre del 2022 y domingo 1 de enero del 2023. Además, se espera ráfagas de viento en horas de la tarde/noche.

Los especialistas de esa institución detallaron que estas condiciones se deben a la prevalencia de vientos del sur en la costa y al transporte de nubosidad desde la sierra que estaría condicionando la presencia de cobertura nubosa, especialmente hacia las primeras horas de la mañana y al atardecer/noche.

Senamhi no descarta la ocurrencia de llovizna/lluvia de ligera intensidad en la costa.

PRONÓSTICO PARA LAS REGIONES

En la costa norte se esperan temperaturas cercanas a 23° C en Trujillo (La Libertad), 26° C en Chiclayo (Lambayeque) y 29° C en Tumbes (Tumbes).

Las ciudades de Cusco, Ayacucho, Huancayo y Puno alcanzarán 21° C, 23° C, 20°C y 19° C, respectivamente.

En la Amazonía, se prevén valores de 31° C en Iquitos, 33° C en Tarapoto, 29° C en Tingo María y 27° C en Puerto Maldonado.

Para esas fechas se tienen avisos de precipitaciones (lluvia, granizo y nieve) en la sierra y lluvia en la selva que estarán generando mayor cobertura nubosa durante el día.

Radiación UV

Tenga cuidado con exponerse al sol durante mucho tiempo. En las playas de la costa norte, los niveles de radiación UV oscilarán entre 9 y 12 considerados como “muy alto” y “extremadamente alto”, mientras que en las playas de la costa central oscilarán entre 7 y 10 considerados como “alto” y “muy alto”.

En las playas de la costa sur los niveles de radiación UV oscilarán entre 8 y 10 considerados como “muy alto”.

En las principales ciudades de la costa norte la radiación UV oscilará entre 8 y 11 considerados como “muy alto” y “extremadamente alto”.

Por otro lado, en las ciudades de la región andina central oscilarán entre 8 y 12, mientras que en la región andina sur entre 10 y 13, considerados como “muy alto” y “extremadamente alto”.

En las ciudades de la selva la radiación UV estará oscilando entre 8 y 12 considerados como “muy alto” y “extremadamente alto”.

El Senamhi recomendó a la ciudadanía mantenerse informada a través de su página web y redes sociales.

