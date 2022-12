El 2022 es un año para el olvido. Crisis política, muertes, enfrentamientos, inflación, e incertidumbre en el Perú y el mundo hicieron que mucha gente deseara que el Año Nuevo llegara pronto. Es por ello que a pesar de haber menores recursos económicos que otros años, cientos de personas ya realizan sus compras para recibir el 2023 por todo lo alto.

Muchos queman muñecos, otros comen las 12 uvas, algunos hacen baños de florecimiento y hasta se pasan cuys y ruda para mejorar su suerte. Sin embargo, hay otros que prefieren recibir el nuevo año bailando rodeado de sus familiares, amigos o pareja. Si usted pertenece a este grupo y está animándose a hacer una fiesta este 31 de diciembre, esta nota le será de gran utilidad.

¿Cuánto cuesta hacer una fiesta de Año Nuevo?

Esta es la interrogante de muchas personas que piensan que es súper costoso hacer una celebración de fin de año. Perú21 hizo un recorrido por los alrededores del Mercado Central y Mesa Redonda y encontró cotillón y todo lo necesario para tu fiesta con precios ajustables a todos los bolsillos.

Para comenzar, la docena de gorritos amarillos de tela se encuentran desde 30 soles. Los de cartón están a 12 soles. Los alusivos al Mundial de Qatar cuestan 15 soles cada uno. Hay otros que representan un velo de novia para que este 2023 por fin se concrete tu boda. Por siete soles podrás comprarlo y asegurar que este 2023 ocurra el ‘matri’. También hay gorros de espartanos, Cleopatra y faraón que no superan los 20 soles por unidad.

Estos gorros pueden encontrarse desde 15 soles por unidad.





La docena de corbatas amarillas cuesta 15 soles en las galerías que se ubican a espaldas del Mercado Central. La docena de lentes varía entre los 12 y 20 soles. Los collares de tipo hawaiano están desde los 8 soles.

Una bolsa de 50 globos largos con diseños de Año Nuevo cuesta 20 soles. Los infaltables envases con serpentina se venden a dos por cinco soles. También venden espuma al mismo precio.

Lentes singulares se venden en el Centro de Lima. (Foto: iris Mariscal)





Los manteles amarillos para mesas de hasta seis sillas valen 13 soles. Las servilletas con diferentes motivos están a 3 soles.

Si no cuentas con una cuenta de Spotify o realizas tu fiesta en un lugar sin conexión a Internet y no sabes de dónde sacar la música, no te preocupes. Venden USB con 25 carpetas, cada una con docenas de alegres canciones de diversos géneros, a tan solo 25 soles. Diversión asegurada.

Un USB repleto de música cuesta 25 soles. (Foto: Iris Mariscal)

Los carteles dándole la bienvenida al 2023 cuestan 5 soles. Si llevas varios, hacen descuento.

Para una gran celebración no pueden faltar las piñatas con los personajes que marcaron el año. Estas se pueden encontrar en remate desde 10 soles. El relleno también lo ofrecen desde 10 soles.

Piñatas para todos los gustos. (Foto: Iris Mariscal)

En promedio, se necesita un capital mínimo de 150 soles para hacer una modesta fiesta de unas 12 personas, solo tomando en cuenta el cotillón, la decoración y música. Las comidas y bebidas son un presupuesto aparte.

Pirotécnicos sin control

¿Y la municipalidad? En el jirón Andahuaylas, a unos metros de donde hace 21 años ocurrió el incendio de Mesa Redonda, unos comerciantes venden en plena calle gran variedad de pirotécnicos.

Esto está prohibido, pero parece que los fiscalizadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima no están enterados de esta norma y permiten la comercialización de estos artículos, poniendo en riesgo la vida de cientos de personas.

Pirotécnicos se venden sin control en Mesa Redonda. (Foto: Iris Mariscal)

Una de las vendedoras indica que tiene desde ‘chispita mariposa’, pasando por cohetecillos chinos a dos paquetes por 15 soles, bombardas a 30 soles, hasta ‘ratas blancas’.

El 29 de diciembre del 2001, más de 280 personas murieron a causa de la explosión de pirotécnicos, que también dejó más de 200 desaparecidos. Una tragedia que puede volver a ocurrir en cualquier momento por la informalidad e irresponsabilidad de los comerciantes y la desidia y desinterés de la comuna capitalina.