Este año se han cometido 146 feminicidios en el Perú.

Eyvi Ágreda, Juana Mendoza, Marisol Estela, Julia Reyner y Estefanny Torres. Todas ellas tienen algo en común: sus nombres forman parte de la escalofriante cifra de 146 feminicidios perpetrados en 2018. Además son parte de una dramática estadística que demuestra que, en los últimos cinco años, este tipo de crímenes se han incrementado hasta llegar a los 582 casos.

Pero las cifras de horror no terminan ahí. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, solo en Lima, “entre enero y noviembre, se han denunciado 39,000 casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, aproximadamente 170 diarios”.

No obstante, la ministra de la Mujer, Ana María Mendieta, informó ayer que “solo el 29% de ellas denuncia la agresión. Esto tiene que cambiar”. Ante ello, invocó a las mujeres a denunciar a sus agresores.

Dijo que para revertir esta realidad están trabajando de forma articulada con los diversos ministerios, así como con la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial, a fin de fortalecer el sistema de protección a la mujer.

“Cada uno de nosotros tiene responsabilidad en esta lucha. No podemos ser indiferentes, no hay que quedarnos callados pensando que el problema es de otros”, invocó.

Por su parte, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, señaló que “por más esfuerzos que se hagan, no logramos revertir la creciente violencia contra las mujeres. Este 2018 estamos cerrando con las cifras más alarmantes de feminicidios en el Perú”.

Planteó al presidente de la República, Martín Vizcarra, que se realice un GORE excepcional (reunión entre ministros y autoridades regionales) para abordar esta grave situación.

Además, pidió al electo a lcalde de Lima, Jorge Muñoz, que lidere la Instancia Metropolitana de Concertación para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

“Solo 80 de las 183 municipalidades provinciales cuentan con estas instancias de coordinación, y a nivel distrital la cifra es mínima”, lamentó.

Finalmente, recordó que la Defensoría del Pueblo ha propuesto declarar el 2019: Año por la Igualdad y la No Violencia contra Niñas y Mujeres.

Violencia sin límites. Eyvi fue quemada en bus por su acosador.



TENGA EN CUENTA

-El Ministerio de la Mujer informó que los Centros de Emergencia Mujer (CEM) atendieron, a nivel nacional, 120,734 casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.

-Manifestó que este año ya se han implementado 49 CEM que funcionan dentro de comisarías.



"Programas no son muy efectivos"

David Villarreal (Decano del Colegio de Psicólogos)



Los feminicidios han aumentado en vez de bajar. Eso significa que los programas (campañas de prevención) no son muy efectivos. Ahí está el problema. Hay que hacer una evaluación para saber si estos programas están llegando a toda la población. Las campañas no son tan intensas. Nos escandalizamos, pero no estamos haciendo mucho para prevenir. Respecto a las causas de esta violencia, yo diría que hay factores sociales que influyen en las personas, como son, por ejemplo, algunos contenidos televisivos. Estos no son una relación causa y efecto, pero sí son influyentes. Una marcha contra las agresiones a las mujeres no va a cambiar los efectos de la violencia. Se debe ser constante. Se debe bombardear la mente de las personas con spots publicitarios, segmentos en programas que hablen de cómo tratar y respetar a las mujeres. Hay que comenzar desde los colegios.