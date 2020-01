Con motivo de las celebraciones por la conmemoración del 485.° aniversario de la fundación de la ciudad de Lima, la Municipalidad de Lima entregó reconocimientos a diferentes personalidades por sus aportes a la cultura y el desarrollo de la ciudad.

Uno de los reconocidos en la cita fue Pedro Suárez-Vértiz, quien fue homenajeado con la medalla de Lima por su destacada e importante aporte a la cultura musical del país. La encargada de recibir la medalla fue la madre del artista quien acudió a la cita en representación de su hijo.

El ex Arena Hash empleó sus redes sociales para agradecer el reconocimiento que fue entregado por el alcalde de la ciudad, Jorge Muñoz y el presidente Martín Vizcarra en una ceremonia realizada el último viernes en el municipio limeño.

“Quiero agradecer al presidente de la República, Martin Vizcarra, y al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, por la honrosa distinción a mí carrera, entregada a mi señora madre (en mi representación) ayer por la tarde. Me otorgaron una hermosa medalla y un elegante documento en cartulina, tinta china y pan de oro, que reza “A Pedro Suárez Vértiz en reconocimiento a su destacada trayectoria artística e importante aporte a la cultura musical del país”Esto en el marco del 485 aniversario de la fundación de la ciudad capital. Es un milagro para mí seguir siéndole útil a mi patria a través de mis canciones, mis columnas en la revista Somos, y en mis redes sociales. Gracias señor presidente. Gracias señor alcalde. No hay mejor medicina que la motivación, y por eso valoro muchísimo vuestro gesto para conmigo. Hicieron muy feliz a mi madre y a toda mi familia. Dios los bendiga.Este es un día muy especial para mi, por la felicidad que me embarga, y también para la hermosa ciudad de Lima por su aniversario”, escribió.

Además del intérprete de ‘Cuando pienses en volver’, fueron reconocidos: María Isabel Granda y Larco, conocida como Chabuca Granda, quien recibió un homenaje póstumo y la Medalla de Lima, por su valiosa trayectoria artística. También fue homenajeado Víctor Pimentel, por su aporte en la restauración del patrimonio cultural urbano; Miguel Andrade, por su contribución al patrimonio religioso del país; y Élide Pinasco, por su trayectoria actoral y a la escena nacional.