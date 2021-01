El alcalde Jorge Muñoz entregó la medalla de Lima póstuma al reconocido artista Ricardo Roca Rey, durante la sesión solemne por el 486 aniversario de fundación de Lima.

En la actividad se leyó la resolución de alcaldía que oficializa la distinción a uno de los íconos de la cultura nacional en el siglo pasado, quien tuvo una destacada labor en el teatro, cine, la televisión, la radio, el folclor, la danza clásica y la música popular.

El Alcalde entregó la medalla y diploma a su hijo, quien agradeció el galardón de la comuna limeña en honor a la memoria del artista.

Ricardo Roca Rey fue director general del Instituto Nacional de Cultura durante los años 1980 y 1981; presidente de la Asociación de Artistas Aficionados (AAA) y su director escénico titular durante más de 30 años; director del Patronato Popular y Porvenir Pro Música Clásica y del Museo de Arte de Lima (MALI), así como jurado del Concurso Nacional de Marinera de Trujillo.

En su trayectoria teatral destacan las puestas en escena de los autos sacramentales en los atrios de la Catedral y Basílica de San Francisco en Lima, entre 1951 y 1978, con asistencia masiva. También dirigió los primeros programas en vivo de la televisión peruana, entre 1959 y 1962. Asimismo, formó a las primeras figuras que triunfaron en el extranjero: Saby Kamalich, Ricardo Blume (México), Betty Missiego y Liz Ureta (España).

Muchas culturas, una Lima

Durante la sesión solemne el alcalde de Lima remarcó que este año, como parte de las celebraciones por el aniversario de Lima, se quiso visibilizar la naturaleza multicultural de nuestra capital.

“Lima es el retrato mismo de un Perú que no se doblega, que no se amilana, que no se rinde ante la adversidad; por el contrario, se fortalece y, de ser necesario, se reinventa para buscar rutas alternas que la conduzcan a ese desarrollo al que nunca vamos a renunciar. Por eso, digamos con orgullo y sintamos siempre que somos muchas culturas, una Lima”, expresó.

La autoridad metropolitana también detalló las obras ejecutadas durante la gestión: la nueva Vía Expresa Lima Sur, el puente Malecón Checa, el tramo de la Costa Verde San Miguel-Callao, ciclovías, la compañía de bomberos Roma N° 2, entre otras, así como el desarrollo de las iniciativas Lima Te Cuida y Manos a la Olla.

Luego de la ceremonia el alcalde Muñoz asistió a la misa y Te Deum, que estuvo a cargo del arzobispo de Lima, Carlos Castillo.

