Aniego en San Juan de Lurigancho: Vizcarra afirma que contrato de tubería se firmó en gobierno de García 

El presidente de la República, Martín Vizcarra visitó, por tercer día consecutivo, San Juan de Lurigancho inspeccionando las avances de las obras de recuperación tras el gran aniego que ha afectado la zona.

Desde los exteriores de la estación Pirámide del Sol del Metro de Lima, Vizcarra dijo que al final de la jornada de hoy se debe estar terminando con la jornada de limpieza y luego se procederá con la fumigación de la viviendas.

El presidente también dio a conocer que mientras la obstrucción en el colector de desague continúe, la restricción en el servicio de agua seguirá. "Estamos viendo la reparación de la tubería, la limpieza de los efectos del agua y desague que han salido, la atención a las personas y la atención ambiental".

Buscarán responsables

El presidente también indicó que debe haber una profunda investigación sobre quiénes son los responsables del colapso de la tubería. Asimismo, aprovechó para responderle al ex presidente Alan García, quien dijo que la responsabilidad recaía en el gobierno de Ollanta Humala.

"El ministro de Transportes acaba de informarme que toda la construcción de este tramo lo hizo el Consorcio Tren Eléctrico, con un contrato firmado el 8 de julio del año 2011, cuando era presidente el señor Alan García", informó el presidente Vizcarra,

El mandatario luego procedió a indicar que "hay que ver el nivel de responsabilidades, el día de ayer he enviado una comunicación y he conversado con el decano del Colegio Nacional de Ingenieros y le he pedido que forme una comisión de ingenieros experimentados para que evalúen y determinen el nivel de responsabilidad. Esta tubería, que ha sido recepcionada hace menos de seis años, no puede estar generando estos problemas".

Por su parte, el ministro Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, precisó que "la licitación de esa obra se convocó en enero del 2011, se adjudicó la buena pro en junio del mismo año y el 8 de julio del 2011se firmó el contrato. El proceso de selección se llevó a cabo por Provías Nacional, con una comisión de licitación en la que aparecen nombres que aparentemente serían funcionarios del viceministerio de Comunicaciones, como el señor Luyo, quien hoy está detenido".