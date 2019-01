Aniego en SJL: Colegio de Ingenieros advierte que desborde dejará viviendas con cimientos débiles

El gran aniego que viene afectando una parte de San Juan de Lurigancho desde hace dos días podría provocar "una tragedia mayor" ya que se han humedecido los cimientos de las viviendas de los vecinos, indicó el ingeniero Néstor Huamán.

El especialista del Colegio de Ingenieros - Consejo Departamental Lima, advirtió sobre las consecuencias que tendrán los habitantes de la zona una vez que las aguas servidas sean retiradas.

"Es altamente peligroso cuando se humedecen los cimientos y se debilitan la parte que soporta la vivienda. El mismo peso hace que vayan fallando progresivamente y aparezcan fisuras. En la ingeniería civil se tiene miedo mucho al agua porque afecta demasiado", comentó.

Huamán señaló que resulta preocupante que la filtración de agua haya provocado diversos hundimientos en la zona, incluso cerca a la estación Piramides del Sol del Metro de Lima. Advirtió además la aparición de grietas

"El paso del tren también genera problemas. Además de peso, genera una vibración y esa vibración se absorbe con las vigas y si la estructura trabaja no hay problema, pero si se debilita pueden empezar a generar problemas. No se puede decir que no existe amenaza", indicó.

El ingeniero sostuvo que el aniego, que ha provocado que más de 2,000 personas se vean afectadas, debió tratarse con mayor celeridad para no alcanzar las dimensiones que ahora existen. Además, también señaló que los usuarios tienen cierta responsabilidad ya que tiran la basura a los buzones, provocando que las tuberías queden atoradas.